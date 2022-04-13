شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، جاء فيه أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأوضح الإنفوجراف، أن الوحدات المحلية يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشائها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها والغائها على النحو التالى:

- المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية

- المراكز والمدن والأحياء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى

- القرى : بقرار من المحافظ "بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز، وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها، قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.