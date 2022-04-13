فضيحة “جنسية” تطيح بوزير الدفاع النرويجي “أود روجر إنوكسن”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 04:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

هزت فضيحة حكومة رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، دفعت بوزير الدفاع أود روجر إنوكسن إلى تقديم استقالته.

وأعلن رئيس الوزراء يوناس جار ستوره أن وزير السلطات المحلية السابق بيورن أريلد جرام سيحل محل أود روجر إنوكسن بعد استقالته.

ومن المقرر أن يحل جيلبيورن جيلسفيك، عضو البرلمان النرويجي، محل جرام، فيما ينتمي كل من جرام وإنوكسن وجيلسفيك إلى حزب الوسط الزراعي الشريك الصغير في الحكومة التي يقودها حزب العمال برئاسة ستوره.

وأكد إنوكسن تقريرا نشرته صحيفة “فيردينز جانج” بشأن علاقته بامرأة تصغره كثيرا قبل سنوات.

وكان إينوكسن قال لوكالة الصحافة النروجية (NTB) قبيل ذلك “لقد اتخذت خيارات سيئة وسأعتذر بلا تحفظ”؛ لأن “أفعالي جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة”.

وبدأ إينوكسن علاقة في عام 2005 مع طالبة في المدرسة الثانوية كانت تبلغ حينها من العمر 18 عاماً التقاها خلال رحلة مدرسية مع صفها إلى أوسلو، وفقاً لصحيفة “في جي” (VG) النرويجية اليومية. وزار الطلاب حينها البرلمان النرويجي والتقوا إينوكسن، الذي كان يبلغ آنذاك من العمر 50 عاماً. وبعد الرحلة المدرسية، بدأ السياسي والتلميذة ما أصبح علاقة غرامية وثيقة جداً، والتقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر 2006 و2007، عندما كان وزيراً للطاقة، إلا أن الوزير السابق نفى أي تقارب جسدي بينهما، مشدداً على أنّ العلاقة لم تصبح حميمة إلا بعدما غادر الحكومة في عام 2007