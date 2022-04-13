عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن منفذ هجوم بروكلين

الأربعاء 13 أبريل 2022

الخليج 365

رصدت شرطة نيويورك مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات بشأن المشتبه به في إطلاق النار بمحطة لمترو الأنفاق في بروكلين.



والثلاثاء أصيب 16 شخصا في هجوم مسلح في وقت ذروة داخل محطة مترو في جادة سانسيت بارك في بروكلين بمدينة نيويورك.

وقالت شرطة نيويورك إن عناصرها حددت موقع شاحنة يعتقد أنها مرتبطة بالمشتبه به في حادث إطلاق النار.

وأوضحت أن الدوافع وراء عملية إطلاق النار في محطة مترو الأنفاق ببروكلين لا تزال مجهولة.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك ضباط شرطة في محطة مترو الأنفاق ببروكلين أثناء إطلاق النار.

وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل في مؤتمر صحفي عقد في بروكلين فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار، إنه "فيما كان القطار يدخل المحطة، وضع المشتبه به قناعا واقيا من الغاز. ثم فتح عبوة كانت في حقيبته وامتلأت عربة (المترو) بالدخان. وبعد ذلك بدأ إطلاق النار".

وكانت قائدة الشرطة في المدينة قد أوضحت في وقت سابق اليوم أنه "لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي في هذه المرحلة. يمكننا أيضا أن نقول إنه رغم أن ما حصل عمل عنيف، ليس هناك أي شخص مصاب بجروح تعرض حياته للخطر".

وحتى أوائل شهر أبريل/نيسان الجاري، سجلت مدينة نيويورك 296 حادثة إطلاق نار، في حين أن الفترة نفسها من العام الماضي، سجلت 260 حادثة مماثلة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الشرطة.