شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نائبا جمهوريا لبايدن: إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب خيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر نواب جمهوريون في مجلس الشيوح الأمريكي الرئيس جو بايدن من إزالة الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب مؤكدين أن إزالة الحرس عن قائمة الإرهاب خيانة لحلفاء أمريكا، وقال 14 عضوا جمهوريًّا في رسالة إلى الرئيس بايدن إن الحرس الثوري لا يزال متورطًا بنشاط في الأعمال الإرهابية، بل ويحاول اغتيال مسؤولين أمريكيين على الأراضي الأمريكية. بحسب ما أورد موقع إيران إنترناشيونال.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إلى بايدن إلى أن الحرس الثوري مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 600 جندي أمريكي في العراق وشن هجمات متعددة على القوات الأمريكية من خلال توفير أسلحة فتاكة للميليشيات الشيعية.

وقالوا إن الحرس الثوري يحاول الآن حتى اغتيال سياسيين ومسؤولين أمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، على الأراضي الأمريكية.

خيانة للشركاء

وأكدت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 14 الموجهة لبايدن أن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ليس خطأ فادحًا فحسب، بل يُعد أيضًا خيانة لشركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وأضافوا إن حلفاء وشركاء واشنطن قلقون بشأن تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة، وأن الاتفاق مع إيران سيتيح الوصول إلى الموارد المالية التي سيستخدمها النظام الإيراني من خلال القوات الإرهابية التي تعمل بالنيابة لزعزعة استقرار المنطقة.

وتنص رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 14 الموجهة لبايدن على أن الحرس الثوري لم يجرِ أي تغييرات مهمة في سلوكه ولا يزال يشارك بقوة في الأنشطة الإرهابية.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الـ14 من بايدن أن يعلن صراحة عما إذا كان يعتقد أن الحرس الثوري لن ينخرط بعد الآن في أنشطة إرهابية ولن يهدد أمن الولايات المتحدة.

وقّع الرسالة 14 عضوًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ، بمن فيهم ليندسي غراهام، وجون إف كينيدي، وتيم سكوت، وبيل هيغرتي، وسيندي هايد سميث، وروجر مارشال، وتوم تيليس، وبيل كاسيدي، وروجر ويكر وتيد كروز.

وفي رسالتهم المشتركة، دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جو بايدن إلى الاستبعاد القاطع لأي احتمال لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

معارضة ديمواقراطية

كما وصلت معارضة التحرك المحتمل لإدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ومسؤولي البنتاغون في الأيام الأخيرة.

ورغم أن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أعلن الأسبوع الماضي موافقته على إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، واصفًا إياه بأنه أمر غير مهم. إلا أن كريس كونز، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ والمؤيدة لجو بايدن، قالت لـ «إيران إنترناشيونال»: لا يزال الحرس الثوري لاعبًا خطيرًا ومزعزعًا للاستقرار، وهناك مخاوف عميقة بشأن احتمال إزالته من قائمة الجماعات الإرهابية.

ومع تصاعد معارضة إزالة الحرس الثوري المحتمل من قائمة المنظمات الإرهابية، قبل يومين، نقل أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن بايدن لم يقرر بعد ما إذا كان سيرفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وكتب الموقع نقلًا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية: يرى مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أنه السبيل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي، لكن كبار مسؤولي البنتاغون يعارضون ذلك بشدة.

في غضون ذلك، عارض رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلاً: الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا أؤيد إزالتها من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق، إن جو بايدن اتفق مع هيئة الأركان المشتركة الأمريكية على الطبيعة الإرهابية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

في غضون ذلك، قالت بعض المصادر في الأيام الماضية، إن حكومة بايدن تعتزم اعتبار فيلق القدس وحده إرهابيًا وتزيل الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

لكن دبلوماسيا إيرانيا قال لرويترز إن إيران رفضت اقتراحا أمريكيا بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية وإبقاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري على القائمة.