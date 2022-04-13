نوكيا تعلّق نشاطها في روسيا لأجل غير مسمى

قال الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا لصناعة معدات الاتصال إن الشركة ستنسحب من السوق الروسية وذلك بعد يوم واحد من إعلان منافستها إريكسون يوم الإثنين إنها ستعلّق أعمالها في روسيا لأجل غير مسمى.

وقطعت مئات الشركات الأجنبية العلاقات مع روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط وبعد العقوبات الغربية ضد موسكو.

وعلى الرغم من إعفاء العديد من القطاعات، ومنها قطاع الاتصالات، من بعض العقوبات لأسباب إنسانية، قالت نوكيا إنها قررت أن الانسحاب من روسيا هو الخيار الوحيد.

وقال الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك في مقابلة «لا نرى ببساطة أي إمكانية للاستمرار في هذا البلد في ظل الظروف الحالية».

وأضاف أن نوكيا ستواصل دعم العملاء أثناء خروجها وأنه ليس من الممكن في هذه المرحلة تحديد المدة التي سيستغرقها الانسحاب.