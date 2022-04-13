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نائب يكشف عن اتفاق للاستحواذ على أرض “لا تقدر بثمن” في الموصل

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بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، عن اتفاق للاستحواذ على أرض “لا تقدر بثمن” في الموصل.

‏وقال الجبوري في تغريدة على “تويتر”، “قطعة ارض متميزة في قلب مدينة الموصل مساحتها 15 دونما لا تقدر بثمن تعود للوقف السني هناك شخص يدعى عدي اتفق مع فاسدون في الوقف السني والوقف الشيعي للاستحواذ عليها”.

 

واضاف أن ذلك تم “في ظل صمت وسكوت ⁧‫الوقف السني‬⁩ ومحافظة نينوى”، معتبرا اياها “اكبر سرقة تشهدها نينوى”.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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