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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصوت والصورة.. مرسي يقر ببلطجة الإخوان ضد معارضيها

الأربعاء 13 أبريل 2022

الخليج 365

في 28 من شهر يونيو/حزيران 2013 ادعى الإخواني محمد البلتاجي، في تصريحه الشهير، أن هناك بلطجة منظمة تمارسها قيادات الحزب الوطني المنحل، ليكشف مسلسل "الاختيار 3 " الحقيقة، بعد قرابة عقد من الزمان.



تسريب جديد، أذاعه مسلسل "الاختيار3" في الحلقة 11، نسف إدعاءات الإخوان منذ اندلاع أحداث يناير/كانون الثاني 2011، وحتى بعد عزل مرسي، والاتهامات التي وجهتها قياداتهم للحزب الوطني، إذ أن جميعها رُدت إليهم.

وبالصوت والصورة، أذاع "الاختيار3 " تسريبا للرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، الذي توفي في محبسه عام 2019، ومعه نائب المرشد الإخواني خيرت الشاطر (يقضي عقوبة السجن عن عدة جرائم متصلة بالإرهاب)، يكشف فيه تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية لآخر أمين للحزب الوطني في ذلك الوقت.

بلطجة الإخوان

وظهر مرسي وهو يبلغ الشاطر عن رصد اجتماع لأحد قيادات الحزب الوطني المنحل مع 3 آلالاف عنصر تابع للحزب.

وقال مرسي للشاطر: "إحنا (نحن) كان عندنا بعض المعلومات كنا نخش (ندخل) على صاحب الحكاية نقوله اتعدل وإلا يعني.. أنا فاكر إن اسمه ايه ده (تعبير يشير لنسيانه الاسم) بتاع (المنتمي) الحزب الوطني في الجيزة"، فرد الشاطر: "محمد رجب".

واستكمل مرسي: "محمد رجب عرفت أنه هو كان قاعد بيرتب وجايب (جاء بـ) 3 آلاف واحد.. قولت له لم نفسك.. أنت لو فكرت تجمع 3000 واحد هنحاصرك بـ 30000 وأنت وهم هتروحوا في ستين داهية".

وخلال فترة حكم مرسي، تزايدت ادعاءت الإخوان بشأن تعرض أنصارهم لاعتداءات من قبل تنظيمات مسلحة تابعة للحزب الوطني، لكن جاءت تسريات "الاختيار3" لتكشف الوجه الحقيقي للجماعة التي كانت تروع المصريين.

ولعل خطورة هذه التهديدات التي كشفها مرسي في التسريب الجديد، أنها دليل جديد على حقيقة الممارسات الإرهابية التي نفذتها المليشيات الإخوانية بحق معارضيها خاصة في العام الذي حكمته الجماعة، وتفنيد أكاذيبهم بشأن ما أسموه ببلطجة الحزب الوطني ضدهم.

نواب ورموز وطنية ونشطاء جميعهم تعرضوا للاعتداء من جانب عناصر الإخوان، سواء عن طريق القمع أو الضرب أو التنكيل، في محاولة لإسكات أي صوت معارض لهم، أو فكر مخالف لأديبات التنظيم المتطرف.

استغلال مراكز الشباب

ووثقت حلقة الاختيار3، أيضا، استغلال مكتب الإرشاد لمراكز الشباب، لاستخدامها كأماكن لتدريب عناصرها على الأعمال القتالية.

وظهر مدير مكتب مرسي، أحمد عبد العاطي، في مكتب المرشد العام محمد بديع، يقول له: عندنا 5000 مركز في كل أنحاء الجمهورية، دلوقتي (حاليا) المراكز دي بقت بيئة مناسبة جدا لاجتذاب أكبر عدد من الشباب الصغير اللي لسه (الذي لا يزال) بيدور (يبحث عن) على نفسه وعلى دينه.

وأردف: "وبعد ما كان قسم الطلاب مقتصر فقط على الجامعات دلوقتي بقى (أصبح) عندنا مراكز الشباب، مراكز الشباب في الفترة الجاية (المقبلة) لها مكانة مهمة جدا ولازم يسند إليها أدوارا غير الأدوار التي كانت تلعبها باستمرار".

وينهي مخططه: "لازم تكون مكان لتجمع شباب الجماعة، وتكون مكان مناسب لتدريب الشباب المتميزين على الأعمال القتالية.

وتعيد تهديدات مرسي وجماعته، ومخططاتهم لاستغلال مراكز الشباب للأذهان واقعة العرض العسكري الإخواني الذي قام به الطلاب الإخوان بجامعة الأزهر عام 2006، والذين استخدموا فيه الجنازير لاستعراض قوتهم القتالية أمام مكتب الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة آنذاك.

وهي القضية التي اتهم فيها عدد من قيادات الجماعة منهم خيرت الشاطر وعوقب حينها بالسجن 7 سنوات.

ويعرض مسلسل "الاختيار 3" يوميا، ويوثق جرائم الإخوان، كما يكشف عن أخطر مخططاتهم خلال العام الذي حكموا فيه قبل أن يلفظهم المصريون.