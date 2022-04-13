لأول مرة.. بايدن يصف أحداث أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لأول مرة.. بايدن يصف أحداث أوكرانيا بـالإبادة الجماعية

الأربعاء 13 أبريل 2022

الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، الأحداث في أوكرانيا على خلفية العمليات العسكرية الروسية بأنها "إبادة جماعية".



وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاما للجيش الروسي، بعد مزاعم أوكرانية بشأن مذابح في مدن بمحيط العاصمة كييف انسحبت منها القوات الروسية على خلفية اتفاق بخفض التصعيد.

وفي كلمة خصّصها لجهود التصدي للتضخمّ ألقاها في آيوا قال الرئيس الأمريكي: "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا يجب أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

وفي وقت سابق وصف بايدن بوتين بـ"مجرم حرب" في تصريح أثار غضب موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف حينها: "الإهانات الشخصية لرئيس روسيا مستمرة، وهذا أمر سيىء".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعتبر هذا غير مقبول وشائن من الرئيس الأمريكي".

كما أطلق بايدن وصفا آخر على بوتين خلال زيارته أوروبا أواخر الشهر الماضي، حيث وصف بايدن نظيره الروسي بالـ"جزّار"، خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو.

ويأتي ذلك فيما سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تذكير حلفائه الغربيين بالحاجة إلى مساعدتهم لصد "الهجوم الروسي" على بلاده، في الوقت الذي أكد فيه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية تمضى قدما وفقا للخطة الموضوعة له وأنها ستحقق كل أهدافها.

وقال زيلينسكي إن جزءا من المشكلة هو أن أوروبا تبدو غير مستعدة لممارسة ضغط أكبر على روسيا، على الرغم من الأدلة المتزايدة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب وهي تنسحب صوب الحدود الشرقية لبلاده في الأسابيع الأخيرة.

وأكد زيلينسكي في كلمة للبرلمان الليتواني عبر رابط فيديو: "بعض دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الالتزام بموعد تفرض فيه على الأقل قيودا واضحة على شراء واردات الطاقة الروسية".

ودافع الرئيس الروسي عن قرار العمل العسكري في أوكرانيا، وقال إنه لم يكن لديه بديل وإن العملية جاءت في صالح ضمان أمن روسيا.

وقال بوتين خلال جولة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة فوستوشني الفضائية: "لم يكن لدينا خيار آخر"، مضيفا أن الصراع مع "القوات المعادية لروسيا في أوكرانيا" ليس إلا مسألة وقت.

وأضاف بوتين أن محادثات سلام مع أوكرانيا "وصلت إلى طريق مسدود"، وتعهد بان تواصل روسيا عمليتها العسكرية في الوقت الذي اتهمت فيه كييف موسكو بتخريب المفاوضات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء .