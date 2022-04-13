عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ750 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا

الأربعاء 13 أبريل 2022

الخليج 365

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لرويترز، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، لصد الهجوم الروسي، بقيمة 750 مليون دولار.



وسيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي، التي يمكن بموجبها للرئيس الأمريكي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية من دون موافقة الكونجرس للتعامل في حالات الطوارئ.

وقال أحد المسؤولين إن القرارات النهائية بشأن المساعدات التي سيتم إرسالها لا تزال قيد الدراسة.

وقال البيت الأبيض قبل أيام إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.