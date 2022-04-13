ضبط أدوية مجهولة المصدر بمركزي تجميل وتخسيس في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين أمس الثلاثاء، من ضبط مركزين للسمنة والنظافة بنطاق حر أول وثاني طنطا، لقيامة ببيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة على صحة الإنسان، وتم التحفظ على الأدوية.

كانت وردت معلومات وشكاوى عدة، عن المركزين ويروجا لبيع أدوية للتخسيس وأدوية أخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بمركز للتجميل شهير بحي طنطا أول.

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ.

ومن جانبه قام الدكتور أحمد الشيخ والدكتور محمد نصر مفتشي العلاج الحر بالتفتيش ومراجعة كافة التراخيص ومدى صحتها، وتم ضبط أدوية مجهولة المصدر تُستخدم للتخسيس.

تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.