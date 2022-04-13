تعليم الوادي الجديد يعلن تفاصيل مواعيد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، عن بدء امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022 يوم 7 مايو المقبل.

وتقرر أن تعقد الامتحانات في الفترة من السبت 7 مايو وحتى الخميس التالي له، والتفصيل على النحو التالي:

يوم السبت 7 مايو 2022: اللغة العربية والخط، ساعتان ونصف، من 8 إلى 1:30، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 11 إلى 1:30.

يوم الأحد 8 مايو 2022: الجبر والإحصاء، ساعتان، من 8 إلى 10، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 10:30 إلى 12:30.

يوم الإثنين 9 مايو: الهندسة، ساعتان، من 8 إلى 10، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 12:30 إلى 2:30، والتربية الدينية، ساعة ونصف، من 10:30 إلى 12، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 3 إلى 4:30.

يوم الثلاثاء 10 مايو: العلوم، ساعتان، من 8 إلى 10، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 1 إلى 3، والتربية الفنية، ساعتان، من 10:30 إلى 12:30، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 3:30 إلى 5:30.

يوم الأربعاء 11 مايو 2022: الدراسات، ساعتان، من 8 إلى 10، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 10:30 إلى 12:30.

يوم الخميس 12 مايو 2022: اللغة الإنجليزية، ساعتان، من 8 إلى 10، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 12 إلى 2، والحاسب الآلي، ساعة، من 10:30 إلى 11:30، وللمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول من 2:30 إلى 3:30.

وتعقد الامتحانات العملية قبل الامتحان النظري بأسبوع على الأقل، وامتحان مادتي المستوى الرفيع اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لمدارس اللغات يؤدى قبل الامتحان النظري بأسبوع.

​