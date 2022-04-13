للمرة الأولى.. بايدن يستخدم مصطلح "إبادة جماعية" في حديثه عن الحرب في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، الأفعال الروسية في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الوصف في حديثه عن الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال بايدن في كلمة مساء الثلاثاء، إن الأدلة تتزايد حول ‏أفعال روسيا في أوكرانيا التي ترتقي إلى مستوى "الإبادة الجماعية".

وواصل بايدن حديثه في كلمة خصصها لجهود التصدي للتضخمّ ألقاها في آيوا، قائلاً: "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

وأشار إلى إن غزو روسيا لأوكرانيا رفع أسعار الوقود والمواد الغذائية في العالم أجمع.

وكانت شبكة "سي إن إن" أوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لطرح برنامج جديد مخصص للاجئين الأوكرانيين من شأنه تسريع قدوم أولئك الذين يحاولون اللجوء إلى الولايات المتحدة.