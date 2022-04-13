وأوضح المصدر أنه تم فرض مبالغ مالية بطرق مختلفة، حيث يسمح بإقامة صلاة العشاء والتراويح فقط بمبلغ 7 آلاف ريال سعودي، لكل مسجد، ومن لم يسدد المبلغ سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده.
استغلال الناس
أكد المصدر أن الحوثيين قاموا بحملات رقابة مشددة شملت صنعاء ومتابعة من قبل ما يسمى وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، نجيب العجي، وملاحقة عدد من الذين أقاموا الصلاة دون موافقة، وإغلاق المساجد.
جمع الأموال
أضاف المصدر أن الحوثيين قاموا هذا العام بالتنسيق مع الكثير من الأئمة بضرورة تقدم بطلب يحمل أسماء عدد من سكان المديريات والأحياء بالسماح لهم بالصلاة مع الالتزام والتقيد التام بالشروط المفروضة، وجمع الأموال بطريقتهم من الناس وإجبارهم على ذلك.
رسوم الأذان
أشار المصدر إلى أنه لم يتوقف الانتهاك الحوثي عند هذا الأمر فحسب بل تم السماح للمؤذنين بالأذان للصلوات المفروضة ومنها أذان المغرب، وتم تحديد رسوم للأذن.
تطهير وزكاة
بين المصدر أن هناك مساجد رفضت إقامة الصلاة بهذه المبالغ التي لا يملكها الناس، نظير الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها، لكن العصابات الحوثية هددت الأئمة والمؤذنين بالسجن والخطف إذا لم يتم التنبيه على الناس بضرورة إقامة الصلوات في المساجد، وتوجيههم بالتعاون على دفع الأموال المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف ريال عرض حوثي للتراويح والأذان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.