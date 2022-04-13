30 سيارة إسعاف من السعودية للقطاع الصحي اليمني

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي عن تقديم دعم عاجل وفوري لدعم قدرات مراكز ومستشفيات المحافظات اليمنية، يتمثل الدعم في تخصيص وتقديم 30 سيارة إسعاف وعربات استجابة عاجلة عالية التجهيز.

مذكرة تعاون

وجاء الإعلان خلال توقيع مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، في الرياض أمس، بهدف بناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي في اليمن، وتوحيد الجهود السعودية المقدمة في القطاع الصحي باليمن، بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية، مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال التوقيع المشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، كما مثّل هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي، بحضور كل من مساعد رئيس الهيئة فيصل السليماني، ومساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس.

جهود مختلفة

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي دكتور جلال العويسى، إن هذا التعاون يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بأهمية توحيد جهود الوزارات في المملكة فيما يتعلق بتنمية وإعمار اليمن، وأن يتم التنسيق بينها جميعا لتنفيذ أوجه التعاون في مختلف المجالات بطريقة علمية وبشكل منتظم، مضيفاً أن الهيئة تسعى من خلال التعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي باليمن الشقيق، والإسهام في تنفيذ عدد من البرامج التنموية في القطاع ذاته، ضمن جهودها الإغاثية والإنسانية الدولية التي تكون الأولوية فيها موجهة إلى الأشقاء في البلدان العربية.

30 سيارة إسعاف

وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن أولى ثمرات التعاون المبشرة بالخير تخصيص وتقديم 30 سيارة إسعاف وعربات استجابة عاجلة؛ دعماً لقدرات المستشفيات والمراكز الطبية في عدد من المحافظات اليمنية، مضيفاً أن قطاع الصحة في اليمن من القطاعات الأساسية التي تستدعي إعادة التأهيل لذلك جاءت هذه المذكرة للمساهمة في رفع القدرة الاستيعابية فيها، وتحسين البنية التحتية وتسهيل الحصول على الرعاية الصحية وتطوير جودة وفاعلية الخدمات المقدمة للشعب اليمني الشقيق، سواء من خلال مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة، أو عبر التعاون المشترك مع هيئة الهلال السعودي دعماً للنظام الصحي في اليمن.

تنمية القطاع الصحي

وتتضمن مذكرة التعاون المشترك عدداً من أوجه التعاون يأتي على رأسها بناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي في اليمن، والمساهمة في تنفيذ برامج تنموية في المجال الصحي لدى اليمن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الحملات الصحية والخدمات الطبية الطارئة من خلال التوعية بالأمراض، والإسعافات الأولية، والبرامج الوقائية، وحملات التطعيم.

مشاريع صحية

وشملت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية - قيد التنفيذ -، والذي يعد من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، بتكلفة تبلغ 225,648,000 مليون ريال سعودي.

حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي متكامل بسعة 110 أسرة، وتبلغ مساحة المدينة مليون متر مربع، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات، وتتضمن المدينة غرف للعمليات الكبرى وغرف لعمليات القلب والعناية المركزة، وغرف تنويم وولادة، ومهبط طائرات مروحية للإخلاء الطبي، وغرف حضانة، وعيادات خارجية متعددة كالباطنية والأسنان والنساء والأطفال، كما تشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، والذي جاء بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وبإشراف ومتابعة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي أنشأته المملكة العربية السعودية عام 2004م.

ويأتي المشروع لتحسين مستوى الخدمات الصحية في محافظة عدن وتقديم خدمات طبية أفضل للمجتمع اليمني، وزيادة كفاءة الخدمات الطبية، ويتسع لأكثر من 200 سرير، كما يشمل المشروع تجهيزات طبية بأكثر من 2187 جهازاً ومعدة طبية، ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتبع المشروع مركز القلب بسعة 50 سريرا.

مشاريع البرنامج السعودي

207 مشاريع ومبادارت تنموية

7 قطاعات أساسية تضم التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل، والزراعة وبناء قدرات المؤسسات الحكومية

25 مشروعا ومبادرة تنموية في قطاع الصحة

76.879.372 دولار أمريكي إجمالي المبالغ

19 مشروعا و6 مبادرات تنموية شملت دعم 17 مركزا طبيا بالمعدات والأجهزة الطبية

598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية

15 سيارة إسعاف دعما لقطاع الصحة