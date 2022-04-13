هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

وأوضحت السلطات الجمركية في بيان «إثر العقوبات التي فرضت على روسيا وبيلاروس وضعت الجمارك تحت الرقابة المشددة 20 يختا في تسع ورش لبناء السفن».
وأضافت «بما أنها تحت الرقابة المشددة لا يسمح بتسليم هذه اليخوت العشرين أو نقلها أو تصديرها».
و14 من هذه السفن الفارهة في طور البناء فيما ثمة يختان مخزنان وأربعة قيد الصيانة. ويراوح طول هذه اليخوت بين 8.5 أمتار و120 مترا.
وكانت السلطات الجمركية الهولندية أعلنت، الأربعاء، احتجاز 14 يختا.
وأعلنت دول أوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت تستهدفها العقوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
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