واشنطن تتهم روسيا بالسعي لاستخدام مواد كيماوية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، روسيا بالسعي لاستخدام مواد كيماوية في ماريوبول. وقال بلينكن: “لدينا معلومات موثوقة باحتمال استخدام روسيا مواد كيماوية في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، كشف رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أحدث تقدير يشير إلى مقتل حوالي 21 ألف مدني من سكان المدينة الساحلية منذ بدء الغزو الروسي.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون، قال فاديم بويتشينكو، إنه كان من الصعب إحصاء العدد الدقيق للضحايا نظرا لبدء القتال في الشوارع.

وأوشكت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا على إنهاء أسبوعها السابع، اليوم الثلاثاء، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المواقع العسكرية في مدن أوكرانية، فيما زار مستشار النمسا العاصمة الروسية في محاولة لإعطاء زخم للمسار الدبلوماسي، وسط ضغوط أوروبية وأميركية متزايدة على الجانب الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعي ذخيرة لأوكرانيا في منطقتي كييف وخملينيسكي. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت مستودعا للذخيرة وحظيرة طائرات في قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية، فضلا عن مستودع للذخيرة بالقرب من هافريليفكا شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وقد رجحت وزارة الدفاع البريطانية بأن يشتد القتال في شرق أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل الانسحاب من بيلاروسيا لإعادة التموضع.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوغانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك.