فرنسا تطرد 6 عملاء سريين روس

12 أبريل , 2022
باريس: أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن باريس طردت ستة عملاء سريين روس، كانوا يعملون تحت غطاء دبلوماسي، كما أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية.
وقالت الوزارة أمس الإثنين إن السلطات الأمنية الفرنسية تمكنت من كشف عملية سرية للاستخبارات الروسية بعد تحقيق مطول. ولم تقدم مزيد من المعلومات عن أنشطة العملاء.
وأفادت شبكة فرانس إنفو بأن التحقيقات جارية منذ عدة أشهر.
وأشاد وزير الداخلية جيرار دارمونان، في تغريدة بالخطوة، ووصفها "بالعملية البارزة لمكافحة التجسس".
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