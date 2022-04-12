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ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-12 | 23:35

ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

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حسم ريال مدريد تأهله لنصف نهائي ، رغم الخسارة بنتيجة (3-2) خلال مواجهة ، بإياب ربع النهائي، والتي تقام في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وتأهل ريال مدريد، بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، حيث حقق الفوز ذهاباً بنتيجة (3-1)، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج"، وسيواجه المتأهل بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وسجل لتشيلسي مونت وروديجر وفيرنر في الدقائق (15 و51 و75)، بينما سجل لريال مدريد رودريجو وبنزيما في الدقائق (80 و96).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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