ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

وتأهل ريال مدريد، بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، حيث حقق الفوز ذهاباً بنتيجة (3-1)، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج"، وسيواجه المتأهل بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وسجل لتشيلسي مونت وروديجر وفيرنر في الدقائق (15 و51 و75)، بينما سجل لريال مدريد رودريجو وبنزيما في الدقائق (80 و96).