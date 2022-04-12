شكرا لقرائتكم خبر رئيس وزراء باكستان الجديد: نريد السلام مع الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف إن إسلام أباد «ترغب في علاقات سلمية وتعاونية» مع الهند، مما يثير آمال أن انتخابه يمكن أن يوفر فرصة جديدة لتوافق دبلوماسي بين الجارتين النوويتين.

وقال في رسالة شكر عقب تلقيه تهنئة من نظيره الهندي «باكستان ترغب في علاقات سلمية وتعاونية مع الهند. التسوية السلمية للخلافات العالقة وتشمل جامو وكشمير لا غنى عنها. تضحيات باكستان في مكافحة الإرهاب معروفة»، وأضاف «لنقوم بتأمين السلام والتركيز على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية لشعبنا».

وكان قد تم انتخاب شريف أمس رئيسا للوزراء عقب الإطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة.

وفي أول خطاب له، ناقش شريف إخفاقات السياسة الخارجية للحكومة المنتهية ولايتها، وقال إن إسلام أباد تريد علاقات جيدة مع نيودلهي.

ودفعت كلماته رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي لإرسال رسالة تهنئة، قال فيها «الهند ترغب في السلام والاستقرار في منطقة خالية من الإرهاب».

وانتخب البرلمان الباكستاني شريف رئيسا للوزراء، بعد التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

وحصل شهباز، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، على 174 صوتا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 342 عضوا، ولم يحصل منافسه شاه محمود قريشي على أي صوت، حيث قاطع حزب خان الانتخابات.

ويشار إلى أن شهباز (70 عاما) المتعافي من مرض السرطان، قد دخل مجال السياسة عام 1988، وشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، وهو الأكثر اكتظاظا بالسكان وذو الأهمية السياسية الكبيرة في باكستان.