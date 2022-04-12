شكرا لقرائتكم خبر سلال المملكة تنشر الفرح في 6 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت السلال الغذائية الرمضانية التي توزعها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الفرحة في 6 دول أمس، هي اليمن، السودان، باكستان، نيجيريا، النيجر، وبنجلاديش.

وفيما وزرع المركز 5.802 كرتون من التمور للفئات الأكثر احتياجا في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية، سلم 586 سلة في مناطق العليفون، وأم ضوبان، وسوبا شرق، والسمره، ومرابيع الشريف، والحاج يوسف، وحلة كوكو، ودار السلام بمحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 586 فردا.

ووزع المركز 2.600 سلة غذائية في مخيمات اللاجئين الروهينجا بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 13.000 فرد، و197 في ولاية كانو بنيجيريا الاتحادية، استفاد منها 1.182 فردا، و120 سلة بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 600 فرد، و25 ألف سلة غذائية تزن 2.425 طنا في باكستان الإسلامية، يستفيد منها 175 ألف فرد.