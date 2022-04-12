البرهان يطالب البعثة الأممية بإنقاذ اتفاق جوبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس السيادة السوداني اجتماعا برئاسة عبد الفتاح البرهان، مع البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» بحث خلالها إنفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

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