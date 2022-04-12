6 ملايين صومالي يواجهون الجوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى التحرك السريع لتجنب المجاعة في الصومال وزيادة المساعدات الإنسانية، وسد الفجوة بين أزمة الجوع المتزايدة في الصومال وقلة الموارد المتاحة. وأوضحت نائبة مدير البرنامج في الصومال لارا فوسي، أن 6 ملايين شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة، وتتعرض بعض المناطق لخطر حقيقي للمجاعة، مشيرة إلى أن العائلات تكافح للتعامل مع آثار الجفاف والارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وانخفاض القوة الشرائية ما ادى إلى أوضاع كارثية.



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