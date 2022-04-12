حريق يلتهم 200 نخلة و8 اسطح منازل في أسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

اندلع حريق في كرم نخيل بقرية القنان بمركز إدفو، والتهم الحريق 200 نخلة، وامتد لعدد من المنازل.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز إدفو، بنشوب حريق بمزرعة للنخيل، وامتداد النيران لبعض المنازل.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن تدمير 200 نخلة, وأسطح ٨ منازل ومسجدًا، إلى جانب نفوق ٦ رؤوس من الماشية، فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وقال إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أدفو إن جهود السيطرة على الحريق شاركت فيها 6 عربات مطافئ كبيرة، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من المناشير واللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التي اندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران واحتوائها.