حملات لتموين الدقهلية تكتشف مبيعات وهمية وخبز ناقص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملات رقابية على المخابز والبدالين بمركز المنصورة، وشربين تنفيذا لتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والسيد عبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية.

أشرف على الحملات علي حسن، مدير عام الرقابة التجارية، ومحمد زغلول، رئيس الرقابة التموينية، وبعضوية المفتشين محمد صالح، ومجدي حموده، ومحمد محمود، وسامي إبراهيم، وإيهاب رجب، ومحمد راميس.

أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر نقص وزن، و2 محضر مبيعات وهمية بـ 298980 رغيف، ومحضر تجميع 2 شيكارة دقيق، ومحضر تصرف في 15 شيكارة دقيق، و3 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، و2 محضر غلق بدال تمويني، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار للأسواق، ومحضر عدم إعلان عن الاسعار بدال، ومحضر تجميع 2 طن سكر وطن زيت تمويني زنه واحد لتر، و6 محاضر ذبح خارج السلخانة وتحريز 290 كجم لحمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد المحاضر اللازمة ضد المخالفين.