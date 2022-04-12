أول مرشد ديني مسلم يصل لرتبة عقيد في الجيش الأمريكي.. من هو خالد شباز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

نشر حساب القيادة المركزية للجيش الأمريكي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" تغريدة عن خالد شباز وهو عسكري مسلم في الجيش الأمريكي برتبة عقيد، وهو أول مرشد ديني مسلم يصل إلى هذه الرتبة في الجيش الأمريكي.

وأضافت القيادة في التغريدة المرفقة بصورة العقيد، "نحن فخورون بأن نسميه أيضًا مرشد القيادة المركزية للجيش الأمريكي"، وذيلت التغريدة بهاشتاج رمضان مبارك.

بحسب وسائل الإعلام الأمريكية فهو من مواليد ولاية لويزيانا، وحاصل على بكالوريوس العلوم من كلية جارفيس كريستيان.

وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة التعليم العالي من جامعة ترايدنت الدولية ودكتوراه وزارة من مدرسة شمال تكساس اللاهوتية في تايلر تكساس، كما حصل على درجة الماجستير في جامعات مختلفة وفي مجالات عدة منها العمل بين الأديان والدين المقارن والفلسفة والأخلاق والقيادة التعليمية العليا.

ويعمل حاليًا كرئيس أطروحة في جامعة ترايدنت وأستاذ مساعد في كليرمونت لينكولن والمدرسة اللاهوتية المتحدة ومحاضر في جامعة واشنطن، ودرس اللغة العربية في الجامعة الأردنية في عمان.

وله عدة مؤلفات منها كتاب بعنوان "فقدان رجولتنا والإسلام والمسيحية طريق إلى السلام والإيمان والثقافة دعوة إلى العقل".

ومن خلال منصبه كعقيد الذي وصل إليه في عام 2018، ليصبح أول مسلم يصل إلى تلك الرتبة، أصبح مسؤولاً عن عشرات الآلاف من الجنود ويشرف على رجال دين آخرين في الجيش الأمريكي. مثل جميع القساوسة العسكريين، ويجب أن يكون مستعدًا للتعامل مع الجنود من جميع الأديان.

أوضح شباز في حوار سابق نشر في نهاية يناير الماضي أن "غالبية عملي هو تقديم المشورة حول القضايا المحلية أوأنواع أخرى من الصعوبات و1% فقط من وظيفتي هي استشارات دينية فعلية".

وذكر في حواره، أنه اعتنقع الإسلام في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وأنه اعتنق الإسلام بسبب الداعية مالكوم إكس، ولم يلق قبولًا جيدًا من الجنود الآخرين واستياء عائلته المسيحية. كان على استعداد لترك الجيش وقتها.

وروى أنه التقى بقسيس في الجيش الأمريكي أقنعه بالبقاء والاستمرار في الجيش وأن يصبح مرشدًا دينيًا، ثم درس اللغة العربية في الأردن عام 1998، ويقول شباز إن هناك خمسة مرشدين مسلمين في الجيش وثلاثة في سلاح الجو وواحد في سلاح البحرية.​