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بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح معرضي صناع العاشر ومكافحة الغلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض صناع العاشر، الذي أقامته جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمدخل المدينة الصناعية، على طريق "مصر- إسماعيلية الصحراوي".

قال المحافظ إن المعرض يعد أول وأكبر معرض صناعي وتجاري، ونافذة مباشرة للمصانع والشركات بالمدينة.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض والمُقام على مساحة 10 آلاف متر ويضم جميع المنتجات التي تهم الأسرة المصرية من (مفروشات- سيراميك-صناعات غذائية ونسيجية وهندسية ) مساهمة من المستثمرين والصناع في توفير إحتياجات المواطنين وتقديمها بأسعار مناسبة.

كما افتتح المحافظ ميدان جمعية المستثمرين الكائن بمدخل المدينة بعد الإنتهاء من تنفيذ أعمال تركيب النجيل الصناعي والإضاءة وغرس النخيل وتبليطه ببلاط الإنترلوك وتجميله لاستقبال أبناء المدينة ولإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المدينة.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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