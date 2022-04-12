نيويورك: إصابة 16 شخصاً في إطلاق نار داخل محطة لمترو الأنفاق في بروكلين 

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب 16 شخصاً على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك خلال ساعة الذروة الصباحية.



وقالت الشرطة إن الرصاص أطلق داخل محطة الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في حي بروكلين، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أنه عُثر على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد الآن عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

وقالت مفوضة الإطفاء في مدينة نيويورك، لورا كافانا، إن عشرة من الجرحى يعانون من إصابات بأعيرة نارية، فيما خمسة آخرين حالتهم حرجة ولكنها مستقرة، وهم يتلقون العلاج في المستشفيات المحلية.

وأضافت كافانا إن الإصابات تتراوح بين استنشاق الدخان وإصابة بشظايا.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس في وقت سابق أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالاً عاجلاً من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.

وقالت الحاكمة الديموقراطية لولاية نيويورك، كاثي هوشول، إنها تتابع الوضع ويتم إطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.

وأضافت في مؤتمر صحفي لشرطة نيويورك عقب الحادث، أنها ستكرس "الموارد الكاملة لولايتنا" لمحاربة الجريمة في المدينة. مؤكدة أن "هذا الجنون الذي يستولي على مدينتنا يجب أن يتوقف".

وتظهر الصور المأخوذة من مكان الحادث ركاباً ملطخين بالدماء على أرضية المحطة. وأكد المسعفون الذين كانوا أول من وصلوا إلى مكان الحادث على وجود 13 جريحاً.

وقد فر المهاجم المسلح المشتبه به من المحطة، ولا يزال طليقا حتى اللحظة، ووصفت الشرطة المهاجم بأنه رجل أسود طوله 5 أقدام و 5 بوصات، وله بنية ثقيلة، وكان يرتدي كنزة رمادية بغطاء رأس وسترة برتقالية كالتي يرتديها عمال البناء ويضع على وجهه قناعا مضادا للغاز. ولم تُعرف حتى الآن دوافعه.

وقال مفوض شرطة نيويورك، كيشانت سيويل، إن الحادث الذي وقع في بروكلين لا يتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي.

ودعا متحدث باسم عمدة نيويورك أريك أدامز مواطني المدينة إلى "الابتعاد عن المنطقة من أجل سلامتهم ولكي يتمكن المسعفون والشرطة من مساعدة المحتاجين والتحقيق في الحادث.

وتفيد الأنباء بتأخر مواعيد أربعة قطارات على الأقل في الاتجاهين.

وقالت مصادر الشرطة إن المشتبه به فتح النار من رصيف محطة القطار وألقى بقنبلة دخان داخل القطار العامل على خط "آر" الذي كان قد توقف لتوه في المحطة.

وقال شاهد عيان يدعى سام كاراكامو: "فتح باب قطار مترو الأنفاق الذي كنت على متنه على الكارثة. كان المكان فيه دخان ودماء وأناس يصرخون". وأضاف بأن كتلة سحاب ضخمة من الدخان تدفقت من داخل القطار حالما فتحت أبوابه.

وقالت شاهدة عيان أخرى، ذكر اسمها الأول على أنه كلير لصحيفة نيويورك بوست بأنها "عجزت عن إحصاء" عدد الرصاصات التي أطلقت.

وقالت المرأة إنها رأت المشتبه به يُسقط "نوعاً من الأسطوانة انطلقت منها شرارة في جزئها العلوي".

وقالت إدارة شرطة الإطفاء في نيويورك لبي بي سي إنها تلقت اتصالاً في البداية حول وجود دخان في محطة مترو الأنفاق.

لكن المسؤولين وصلوا ليجدوا عدداً من الأشخاص المصابين بالرصاص.

وقد تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب العام ميريك غارلاند إيجازاً بشأن الحادث، الذي جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان بايدن عن إجراءات جديدة للحد من حيازة الأسلحة، وزيادة القيود المفروضة على ما يطلق عليه "الأسلحة الخفية"، وهي الأسلحة التي يصعب تقفي أثرها والتي يمكن تجميعها في المنزل.

يُذكر أن المدن الأمريكية شهدت خلال العامين الماضيين حوادث متزايدة مقلقة للعنف باستخدام السلاح.

وفي الربع الأول من عام 2022 (من 1 كانون الثاني/يناير إلى مطلع نيسان/أبريل) ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.

(وكالات)