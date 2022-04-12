خامنئي: المفاوضات النووية تسير على ما يرام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 8:43 مساءً

رأى الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء أنه ينبغي عدم ربط مستقبل بلاده بنجاح أو فشل المحادثات النووية مع القوى العالمية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

خامنئي أشار إلى أن محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي “تسير على ما يرام”.

ونقل التلفزيون الحكومي عن خامنئي قوله أمام جمع يضم كبار المسؤولين: “لا تنتظروا المفاوضات النووية لوضع الخطط للبلاد وامضوا (في ذلك) قدما”.

وأضاف: “لا تتركوا أعمالكم تتعطل سواء وصلت المفاوضات إلى نتائج إيجابية أو شبه إيجابية أو سلبية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أمس الإثنين، أنّ هناك أكثر من موضوع عالق في محادثات فيينا، مشدداً على أنّ فرصة الوصول إلى اتفاق نووي في فيينا “لن تبقى إلى الأبد”.

وقال خطيب زاده، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إنّ أهمّ المواضيع العالقة هي: “إلغاء سياسات الضغط الأقصى على إيران لإتاحة المجال لحصول الشعب الإيراني على مصالحه الاقتصادية”، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع “ينتظر اتخاذ قرار من الولايات المتحدة”.