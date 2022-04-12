شكرا لقرائتكم خبر عن وكالات أممية: 40% من الصوماليين معرضون للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذَّرت وكالات أممية اليوم، من أن ملايين الصوماليين معرّضون لخطر المجاعة، مع اشتداد الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل الهائل، مما يجعل نحو 40% من الصوماليين على حافة الهاوية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان صحفي مشترك اليوم، أن تأثير الجفاف الذي طال أمده يستمر في تدمير الأرواح وسبل العيش، كما أن الاحتياجات المتزايدة تفوق الموارد المتاحة للمساعدة الإنسانية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في أعقاب إصدار تقرير جديد لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي وجد أن ستة ملايين صومالي، يواجهون مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود جيوب من ظروف المجاعة على الأرجح في ست مناطق في البلاد.