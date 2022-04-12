شرطة البصرة تعلن اعتقال 14 شخصاً من جماعة الصرخي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة البصرة، الثلاثاء، عن اعتقال 14 شخصاً من جماعة رجل الدين محمود الصرخي.

وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة مشتركة من مراكز مديرية شرطة محافظة البصرة ومديرية الأمن الوطني وقيادة عمليات البصرة وقسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب نفذت واجب مداهمة وقبض على المتهمين الذين روجوا للفتوى الخاصة بهدم المراقد الشريفة، حيث تم القاء القبض على 14 متهما في مناطق مختلفة".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من يحاول اثارة الفتن او زعزعة الامن والاستقرار في محافظتنا الفيحاء".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.