انت الان تتابع خبر تابعة للصرخي.. غلق مكتبين واضرام النار بمسجد في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بغلق مكتب واضرام النار بمسجد تابعين لرجل الدين محمود الصرخي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من الاهالي قاموا مساء اليوم باغلاق مكتب الصرخي في منطقة البياع".
وأضاف المصدر أن "محتجين اضرموا النيران داخل جامع تابع للحركة الصرخية في منطقة حي اور"، مشيراً الى أن "محتجين اغلقوا مكتب الصرخي في مدينة الكاظمية".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.