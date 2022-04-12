تابعة للصرخي.. غلق مكتبين واضرام النار بمسجد في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من الاهالي قاموا مساء اليوم باغلاق مكتب الصرخي في منطقة البياع".

وأضاف المصدر أن "محتجين اضرموا النيران داخل جامع تابع للحركة الصرخية في منطقة حي اور"، مشيراً الى أن "محتجين اغلقوا مكتب الصرخي في مدينة الكاظمية".