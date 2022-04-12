روسيا تقدم تسهيلات في إطلاق الصواريخ للبلدان الصديقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

تقترح روسيا أسعارا مخفضة للبلدان الصديقة لإطلاق صواريخ نحو الفضاء إثر فسخ الاتفاقيات الموقعة مع شركة "وان ويب" البريطانية.



أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، الذي قال: "آخذين في الاعتبار أن ثمن إنتاج الصاروخ قد تم دفعه فإننا نقترح على شركائنا الأجانب من البلدان الصديقة خدمات إطلاق الصواريخ بأسعار منخفضة.

وحسب، روغوزين فإن طلبا بهذا الشأن قد ورد إلى "روس كوسموس" من شركات خاصة متخصصة في تصنيع الأقمار الصناعية الخفيفة، لذلك يمكن شمل أقمار ثقيلة بهذا الصدد.

وأوضح روغوزين أن إطلاق الصواريخ من تلك الدفعة يخطط له عما قريب، وقال إنها أنتجت كي تُستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية. ولا حاجة لإطلاقها فورا.

يذكر أن رئيس المكتب الصحفي لـ"روس كوسموس" دميتري ستروغوفيتس، أعلن أن التخلي عن إطلاق الأقمار الصناعية الأوروبية جاء كخطوة استباقية تجاه أوروبا التي ستتخلى عن الاتفاقية آجلا أو عاجلا.