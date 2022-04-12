شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالنواب تلتقى مبعوث الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، ايمون جيلمور - مبعوث الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان، بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي حضر بصحبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر.

وتناول اللقاء الحديث عن دور المؤسسة التشريعية بشأن ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التشريعات والقوانين المطلوبة والمكملة لإنفاذ الإستراتيجية.

كما تناول أيضًا اللقاء الحديث عن حجم الانجازات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية والاجتماعية في مصر .