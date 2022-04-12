شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر ومحمد تيسير مطر يطلقان صافرة بدء الدورة الرمضانية بمركز شباب دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حشد برلماني وسياسي وشبابى، افتتاح النائبان تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ومحمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، الدورة الرمضانية الكبرى بمركز شباب دار السلام.

وقد شهد حفل افتتاح الدورة بمركز شباب دار السلام عدد من نواب مجلسى والشيوخ أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهم النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد فتحى والنائب محمد إسماعيل عضو.

كما شهد حفل الافتتاح الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى ومركز شباب دار السلام وعدد كبير من أهالى وشباب دار السلام والبساتين الذين أشادوا بتنظيم الدورة ورعاية النائب محمد تيسير مطر لها والجوائز التى تم رصدها للفرق الفائزة.

ووجهوا رسالة شكر إلى النائب تيسير مطر لاحتضانه للشباب والعمل على تنظيم أنشطة رياضية واجتماعية لهم وارتباطه العميق بأبناء دار السلام والبساتين ومصر القديمة.