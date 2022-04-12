شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تستدعى الحكومة للاستفسار عن 3 مواد بمشروع قانون حقوق المسنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، من مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، ووافقت على قرابة 42 مادة، بينما قررت اللجنة استدعاء الحكومة للاستفسار عن حوالى 3 مواد أبرزهم المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.

ودعا الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة توجيه استفسار للبنك المركزى عن إمكانية إتاحة ميزة مصرفية للمسنين، وذلك أثناء مناقشة المادة الـ 25 والتى تعفي تراخيص إقامة مباني رعاية المسنين والأنديه الخاصة بهم من جميع الضرائب والمصروفات، أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين ، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين ، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى الاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

2- تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين ، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.