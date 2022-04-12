شكرا لقرائتكم خبر عن نواب "التنسيقية" يشاركون فى ندوة "تكلفة الإرهاب" بحضور وزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الندوة الأولى لبحث تكلفة الإرهاب، التي تتفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وحضرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية للندوة، وتحدثت الجلسة الأولى عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب، والجلسة الثانية عن الأبعاد السياسية والثقافية للإرهاب.

ضم وفد التنسيقية عدداً من نواب البرلمان، رحاب عبدالغنى، هيام الطباخ، ورشا فايز، فيما شارك علاء مصطفى ومحمود ترك، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية.