محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبه القصاص:

أكد المهندس زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية موسعة حول حصاد القمح خليفة وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق بتنظيم ندوة إرشادية عن محصول القمح باعتباره المحصول الإستراتيجي الأول بالمحافظة.

جاء ذلك في حضور المهندس سامح رزق مدير عام التسويق بمديرية الزراعة، والمهندس صبري فرحات مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم و أمل رشدي و نور طاحون بمجمع إعلام الزقازيق وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين وذلك بمقر الإدارة الزراعية بديرب نجم.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت الحديث عن التوقيتات المناسبة لحصاد القمح وطرق التخزين السليمة وكيفية التعامل مع المبيدات مع التأكيد على ضرورة إستخدام الآلات الحديثة في الحصاد لتقليل مُعدل الفاقد والتي تصل إلى قرابة الـ 20% من إجمالي المحصول، وكذلك جرى إستعراض جهود الدولة للتيسير علي الفلاحين والموردين بصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد،

أشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية قامت بالتعاون مع مديرية التموين بتوفير عدد 53 نقطة إستلام قمح بالمحافظة تسع 800 ألف طن من الأقماح لهذا الموسم.