سعر الدولار اليوم يتجاوز 18.5 جنيه في البنوك بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء، ليسجل 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع مقابل 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

وفيما يلي يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك مصر: 18.46 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك القاهرة: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 18.47 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك البركة: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.49 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.