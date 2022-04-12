فريق طبي ببني سويف ينجح في إنقاذ ذراع طفل من البتر

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي في إجراء عملية جراحية، اليوم الثلاثاء، جرى خلالها إنقاذ ذراع طفل من البتر، بعد إصابته في حادث سير.

من جانبه أكد الدكتور تامر حامد مدير المستشفى التخصصي، أنه جرى استقبال طفل يبلغ من العمر 14 عاما، إثر إدعاء حادث، وعقب توقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين تعرضه لجرح نافذ بالذراع وتمزق بالشريان العضدي، مع إعياء وهبوط في كل العلامات الحيوية، وعلى الفور جرى تشكيل فريق طبي للتعامل مع الحالة.

وأوضح الدكتور محمود معوض استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، أن هذه الجراحة تعد من الجراحات الكبرى في جراحة الأوعية الدموية، حيث تبين عدم وجود نبض باليد، ووجود كل العلامات الدالة على انقطاع الدورة الدموية بالذراع نتيجة قطع وفقد أكثر من 10 سم من الشريان العضدي، وعلى الفور جرى توصيل الشريان بواسطة الوريد السفيني، و التأكد من عودة النبض مرة أخرى بشرايين اليد اليمنى، وإجراء أشعة دوبلر داخل العمليات قبل اغلاق الجرح، و خروج المريض من غرفة العمليات.

وأشار الدكتور هيثم الشريف طبيب جراحة الاوعية الدموية بالمستشفى ونائب مدير المستشفى، بأنه عقب الجراحة جرى نقل المريض إلى قسم الأوعية الدموية لاستكمال العلاج والمتابعة، ومراجعة سريان الدم بالذراع .