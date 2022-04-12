محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية والتشغيل التجريبي للطريق الربع دائري بأبشواي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم-حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الأعمال النهائية للرصف وتوصيل الخدمات والتشغيل التجريبي بالطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، بحضور الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، و مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي.

شملت أعمال تفقد الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، مختلف قطاعاته بطول 3,7 كم، بتكلفة 107 مليون جنيه، وعرض 20 متر مزدوج، بداية من طريق أبشواي / الفيوم السياحي وصولاً لمفارق طريق أبشواي / تلات كقطاع أول، والقطاع الثاني من كوبري مفارق طريق تلات وصولاً لمفارق طريق السنجأ / أبشواي، ومن مفارق طريق السنجأ وصولاً لأعمال القطاع الثالث للطريق حتى طريق جبل سعد، للتأكد من جاهزية القطاعات التى تم الانتهاء منها للتشغيل التجريبي.

كما شملت أعمال الطريق الربع دائري النهائية، الرصف، وتركيب البلدورات، وتجهيز الجزيرة الوسطى للطريق، وتركيب أعمدة الإنارة، وتوصيل شبكات المرافق المتداخلة مع الطريق من خطوط للغاز والاتصالات وغيرها، ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الرصف، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق، وفك التشابكات مع شركات المرافق، لدخوله الخدمة بكامل طاقته لتيسير الحركة المرورية داخل مدينة أبشواي، والعمل على سهولة تنقلات المواطنين.

ولفت محافظ الفيوم، أن أعمال الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير المحاور المرورية البديلة لفك التكدسات، والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن أعمال هذا الطريق تأتي ضمن أعمال المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.