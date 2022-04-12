بالصور- محافظ بورسعيد يشارك في مباراة كرة قدم بمدينة "سلام مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في مباراة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالملعب المفتوح في مدينة "سلام مصر" الجديدة شرق بورسعيد، بمشاركة عدد من شباب المحافظة، وبحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات.

وسادت حالة من المرح بين المحافظ والشباب المشارك في مباراة كرة القدم الخماسي، ملتقطين معه الصور التذكارية، وطالبوه بتكرار التجربة من خلال بطولة تضم عدد مباريات أكبر.

وتفقد المحافظ ووفد الشباب المرافق له عدد من المناطق والمشروعات على أرض مدينة "سلام مصر" ومنها: خط سير العائلة المقدسة، والشاطئ، الجامعة الأهلية، الجامعة التكنولوجية، ومحطة تحلية المياه ومشروع الإسكان الاجتماعي.

وكان رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بمد الحدود الإدارية لبورسعيد لتشمل مدينة "سلام مصر" الواقعة على مساحة 37 ألف فدان، ومن المنتظر أن تضم كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجستية والرياضية والسياحية والاقتصادية، ومناطق سكنية على أعلى مستوى جاري العمل بها وكافة المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.