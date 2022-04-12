نتائج الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية الفرنسية (صورة)

اسماعيل عبد الحي - كما كان متوقعا تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 12 مرشحا. فوفق نتائج أولية حصل ماكرون على 28,1% ولوبان على 23,3%.

أظهرت نتائج جزئية أولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مساء اليوم الأحد (10 أفريل 2022) تصدر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بحلولهما في المركزين الأول والثاني، ما يعني أنهما سيخوضان جولة ثانية بعد أسبوعين.

وحسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها محطة "فرانس2"، حتى ساعة إعداد هذا الخبر، حصل ماكرون على 28,1% من الأصوات فيما حصلت منافسته اليمينية المتطرفة التي حلت ثانية على 23,3%.

وكانت مفاجأة هذه الجولة مرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الذي حلّ ثالثا بحصوله على 20,1% من الأصوات.

ورغم أن ماكرون (44 عاما) لم يحظ برضا الكثيرين من الفرنسيين في فترة ولايته الأولى ورغم أنه لم يكن مثيرا للحماس في حملته الانتخابية، فإنه استفاد من ضعف المرشحين الآخرين ومن رغبة الفرنسيين في الاستقرار في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

في المقابل، حاولت لوبان أن تكسب نقاطا من خلال الحديث بنبرة أكثر اعتدالا مقارنة بما كان من قبل، وقدمت نفسها بوصفها محامية عن هؤلاء الذين يعانون من التضخم وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية.

ولم يلعب المرشحون الآخرون للرئاسة الفرنسية سوى دور أقل بشكل ملحوظ في الحملة الانتخابية.

ويشار إلى أن المشاركة الانتخابية كانت أقل من الدورة السابقة وشارك 12 مرشحا في الجولة الأولى أبرزهم ماكرون ولوبان وميلانشون والمرشح اليميني المعادي للأجانب إريك زمور.

وسيتواجه ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 أفريل.