القنصليات الفخرية تحقق مطالب الدبلوماسية الموازية

تحت رعاية وزارة الخارجية السعودية وبحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد فيصل السحلي، أقام مجلس القناصل الفخريين حفله السنوي في فندق جدة ماريوت طريق المدينة وبرعاية من مجموعة عبدالمحسن الحكير، وحضر الحفل الأمير عمرو محمد الفيصل، ومجموعة من السفراء والقناصل العاميين، والقناصل الفخريين، وعدد من رجال الأعمال، ولفيف من الصحفيين.

وبدأ الحفل السنوي للقناصل الفخريين بالمملكة بترحيب رئيس مجلس القناصل الفخريين- القنصل الفخري لدولة كندا محمد محمود عطار للحضور، ووجه الشكر لوزارة الخارجية على الدعم المتواصل للقناصل الفخريين وتقديم جميع التسهيلات التي تساعد في القيام بأعمالهم، وخلال كلمته المشاركين بالحفل.

من جانبه، أوضح القنصل الفخري لمملكة الدنمارك ماجد عبدالمحسن الحكير نيابة عن مجموعة عبدالمحسن الحكير الراعية للحفل، شكر فيها وزارة الخارجية والمشاركين وأشاد بالجهود المتميزة لمجلس القناصل الفخريين منذ تأسيسه في دعم العمل القنصلي. كما أوضح وكيل وزارة الخارجية خالد السحلي، أن مهمة القنصل الفخري مواطن يمثل دولة شقيقة أو صديقة، وهو دور مهم وكبير، يقع على عاتقه حسن تمثيله للدولة التي كلفته، وحسن التمثيل لدولته التي وافقت على تعيينه، لما يتمتع به من سمعة وتاريخ عملي متميز. حيث يعمل القنصل الفخري على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والسياحية بين الدولتين، إضافة لما يقوم به من رعاية مصالح رعايا دولته، وتحقيق المطلب الرئيسي للدبلوماسية الموازية. وأفاد السحلي أن وزارة الخارجية تدرك الأهمية الكبرى للدور الذي يضطلع به القنصل الفخري، وأن الوزارة تدعم هذه القنصليات الفخرية التي تسهم جنباً إلى جنب مع القنصليات العامة في خلق هذا التكامل.

وأضاف أن فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يتابع هذه المجهودات ويقدرها، وبخاصة تلك التي يتواصل فيها المجلس مع فرع الوزارة لخدمة أعضاء المجلس.

كما تم تكريم وكيل الوزارة ومدير عام فرع وزارة الخارجية مازن الحملي ومجموعة عبدالمحسن الحكير وفندق جدة ماريوت طريق المدينة بدروع تذكارية، لتميز الحفل وحسن التنظيم، بإدارة فندق ماريوت جدة طريق المدينة.