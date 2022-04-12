تراجع الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع مع هبوط أسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك بعد بيع حصة كبيرة في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة وكان قطاع البنوك أكبر خاسر.

ونزل سهم دويتشه بنك 9.8 بالمئة وسهم كومرتس بنك 8.4 بالمئة بعد أن باع مستثمر لم يكشف عن هويته حصصا تزيد على خمسة بالمئة في البنكين.

وتراجع الإقبال على الأسهم مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية قبيل بيانات التضخم المتوقع أن تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بأكبر قدر منذ أربعة عقود.

وتراجعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالصين فنزل سهم لوي فيتون وهيرميس ما بين واحد واثنين بالمئة إذ تواجه الصين أسوأ موجة انتشار لكوفيد-19 في عامين.

وارتفع سهم مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية 3.5 بالمئة.

انخفض اليورو اليوم الثلاثاء بعد عجزه عن الحفاظ على مكاسب حققها عقب الانتخابات الفرنسية في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته مدعوما بارتفاع عائدات السندات الأمريكية قبل بيانات التضخم المتوقع أن تعزز الرهانات على التشديد النقدي.

وهبط اليورو 0.19 في المئة إلى 1.08625 دولار في الساعة 0819 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى 1.09550 دولار بسبب أنباء قالت إن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون هزم منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ولكن قبل إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تظهر أكبر ارتفاع للأسعار منذ 16 عاما، ارتفع مؤشر الدولار 0.12 في المئة إلى 100.15.

وارتفع الدولار عشرة في المئة تقريبا مقابل الين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.