بعد فشل العقوبات.. خطوات أوروبية عاجلة بشأن تسليح أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 3:20 مساءً

اتخذت أوروبا خطوات ملموسة أمس، الاثنين، بشأن تسليح أوكرانيا ”على وجه السرعة“، وذلك بعد أن فشلت العقوبات في التأثير على الرئيس الروسي لوقف الحرب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

وقالت الوكالة إنه بعد ستة أسابيع من الحرب التي لم تفعل العقوبات الكثير لوقفها أو حتى تخفيفها، بالإضافة إلى فشل المفاوضات مع روسيا، رأت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها أمس في لوكسمبورغ ضرورة إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة ”وبالأخص الأسلحة الثقيلة“ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال المرحلة الجديدة من الحرب.

وأضافت الوكالة الأمريكية أنه بالرغم من أن العقوبات لم تفعل شيئًا يذكر لتقويض قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، إلا أن بضع دول بالتكتل تستمر في مقاومة الإجراءات الأكثر صرامة بسبب مخاوف من أن تضر أيضًا اقتصاداتها.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي قوله إن وزراء خارجية العديد من دول التكتل قد ضغطوا من أجل حظر النفط الروسي خلال اجتماعهم أمس الاثنين، لكنه أوضح أن آخرين لم يكونوا مستعدين لتحمل الألم الاقتصادي من مثل هذه الخطوة.

ووفقاً للوكالة، لا يزال هناك بعض التردد من قبل الحكومات بشأن ما سيتم توريده من أسلحة، ونقلت عن الدبلوماسي الأوروبي تفسيره بأن الدول بحاجة إلى بعض التأكيدات حول المكان الذي ستنتهي فيه الأسلحة التي ترسلها، ”لأن كييف لديها بعض الجماعات شبه العسكرية غير الموثوقة التي تعمل على الأرض“.

وفي قضية أخرى، أضاف الدبلوماسي الأوروبي، وفقاً للوكالة، أن أنظمة الأسلحة الحديثة التي تطالب بها أوكرانيا تتطلب أيضًا تدريبًا، مشيراً إلى أن هذا سيستغرق وقتًا قد لا تمتلكه أوكرانيا بسبب انشغالها بالهجوم الروسي في شرق البلاد.