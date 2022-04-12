شكرا لقرائتكم خبر عن «ميجي» تودي بحياة 42 شخصاً وتشرد الآلاف بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت العاصفة الاستوائية "ميجي" في مصرع 42 شخصاً في وسط وجنوب الفلبين، حيث أدت إلى فيضانات وانزلاقات بالتربة، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات التي علقت البحث عن مفقودين.

وأكدت المسؤولة المحلية ماريسا ميغيل كانو، أنّ عمليات البحث عن مفقودين في محيط منطقة بايباي الأكثر تضرراً في مقاطعة ليتي الجنوبية، توقفت في وقت مبكر مساء إذ كان من "الخطير جداً" متابعتها في الظلام.

ولقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم في قرى حول بايباي، وفقد 26 شخصا وجرح حوالي مئة آخرين حسب السلطات المحلية.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضا في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو الجنوبية، وفر أكثر من 17 ألف شخص من منازلهم.

ويحذر العلماء من أن كوكب الأرض يتأثر بالاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى استداد العواصف والأعاصير.