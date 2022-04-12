اخبار العالم

ألمانيا تسجل 162790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 وفاة

0 نشر
«المجلة» 0 تبليغ

12 أبريل , 2022

عمليات التطعيم ضدّ فيروس (أ ف ب).

 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 22 مليوناًٍ و840776 بعد تسجيل 162790 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 132017 بعد تسجيل 289 وفاة جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 162790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا