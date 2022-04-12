ألمانيا تسجل 162790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 وفاة

عمليات التطعيم ضدّ فيروس كورونا (أ ف ب).

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 22 مليوناًٍ و840776 بعد تسجيل 162790 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 132017 بعد تسجيل 289 وفاة جديدة.