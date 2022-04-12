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توضيح رسمي بعد منع سيارة اسعاف من دخول مستشفى ببغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً لما نشر في بعض وسائل الاعلام بخصوص منع سيارة اسعاف من دخول مستشفى الواسطي في بغداد.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "سائق عجلة الاسعاف هو مخالف للوقوف الممنوع ولا يحمل اي حالة مرضية، وسيعاقب وفق قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ ".

وأضافت، أنه "تحتفظ مديرية المرور بحقها بالرد القانوني".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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