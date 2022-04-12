توضيح رسمي بعد منع سيارة اسعاف من دخول مستشفى ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "سائق عجلة الاسعاف هو مخالف للوقوف الممنوع ولا يحمل اي حالة مرضية، وسيعاقب وفق قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ ".

وأضافت، أنه "تحتفظ مديرية المرور بحقها بالرد القانوني".

