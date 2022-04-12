عدد اللاجئين الاوكرانيين يتجاوز عتبة الـ4.5 مليون شخص

وقالت المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مات سالتمارش في جنيف، إن 4615830 أوكرانيا فروا من أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط، مضيفاً أنه "على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود قد انخفض بشكل كبير، فإن أولئك الذين عبروا الحدود كانوا في حالة أكثر ضعفا، ولديهم موارد قليلة، وعدم معرفة بالمكان الذي قد يذهبون إليه".هذا وتشكل النساء والأطفال 90 في المائة من أولئك الذين غادروا أوكرانيا، في حين أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما مؤهلون للاستدعاء العسكري وغير قادرين على المغادرة.

وقدرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن 7.1 مليون شخص فروا من ديارهم لكنهم ما زالوا في أوكرانيا.