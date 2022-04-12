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مطار بغداد يعلن استئناف رحلاته الجوية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي؛ وذلك بعد تعليقها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال مدير العلاقات والاعلام في سلطة الطيران المدني، جهاد ديوان، في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم استئناف الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي".

وكان مطار بغداد الدولي قرر تعليق الرحلات بشكل مؤقت من وإلى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية وقلة مجال الرؤية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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