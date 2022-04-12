مطار بغداد يعلن استئناف رحلاته الجوية

وقال مدير العلاقات والاعلام في سلطة الطيران المدني، جهاد ديوان، في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم استئناف الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي".

وكان مطار بغداد الدولي قرر تعليق الرحلات بشكل مؤقت من وإلى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية وقلة مجال الرؤية.

