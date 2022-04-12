انت الان تتابع خبر مطار بغداد يعلن استئناف رحلاته الجوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي؛ وذلك بعد تعليقها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال مدير العلاقات والاعلام في سلطة الطيران المدني، جهاد ديوان، في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم استئناف الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي".
وكان مطار بغداد الدولي قرر تعليق الرحلات بشكل مؤقت من وإلى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية وقلة مجال الرؤية.
وكان مطار بغداد الدولي قرر تعليق الرحلات بشكل مؤقت من وإلى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية وقلة مجال الرؤية.